В интервью изданию WomanHit.ru вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева рассказала о подарке, который ей сделала актриса Рената Литвинова, а именно сумке.
Вдова Балабанова рассказала о подаренной Литвиновой сумке
Комментарии
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СО
Сергей О
Охереть это ж что за сумочка такая которую подарила сама Литвинова о которой надо трындеть на всю Россию за эту херню мать родную продаст да и родину тоже мелочные уроды которых хлоркой надо вытравливать из нашей жизни вот для чего живут эти животные
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16 час.
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