Вдова Балабанова рассказала о подаренной Литвиновой сумке

СО

Сергей О

Охереть это ж что за сумочка такая которую подарила сама Литвинова о которой надо трындеть на всю Россию за эту херню мать родную продаст да и родину тоже мелочные уроды которых хлоркой надо вытравливать из нашей жизни вот для чего живут эти животные