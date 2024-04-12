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Вдова Балабанова рассказала о подаренной Литвиновой сумке

Вдова Балабанова рассказала о подаренной Литвиновой сумке

В интервью изданию WomanHit.ru вдова режиссера Алексея Балабанова Надежда Васильева рассказала о подарке, который ей сделала актриса Рената Литвинова, а именно сумке.

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Комментарии
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СО
Сергей О
Охереть это ж что за сумочка такая которую подарила сама Литвинова о которой надо трындеть на всю Россию за эту херню мать родную продаст да и родину тоже мелочные уроды которых хлоркой надо вытравливать из нашей жизни вот для чего живут эти животные
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16 час.

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