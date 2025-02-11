Король Иордании предложил Трампу принять 2 тыс. больных детей из Газы

Пока нет окончательного решения по переселению палестинцев, Иордания может немедленно принять 2 тыс. больных детей из сектора Газа, заявил король Иордании Абдалла II 11 февраля после встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, сообщает Al-Jazeera.