Актёру из «Глухаря» Канахину грозит второй пожизненный срок

Артист отбывает срок за участие в террористическом РДК.фото: t.me/gumvdso--> Второй окружной военный суд в Москве открыл новое уголовное дело в отношении отбывающего пожизненный срок актёра Кирилла Канахина.
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