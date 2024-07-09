Новые электрические кроссовки могут произвести революцию в мире виртуальной реальности

Электрические кроссовки Freeaim VR Shoes / © Freeaim Обувь Freeaim VR Shoes работает по принципу беговых дорожек, когда пользователь делает шаг вперед одной ногой, колесные модули на другой ноге двигают ее назад, удерживая человека на месте.