Новые электрические кроссовки могут произвести революцию в мире виртуальной реальности

Электрические кроссовки Freeaim VR Shoes / © Freeaim Обувь Freeaim VR Shoes работает по принципу беговых дорожек, когда пользователь делает шаг вперед одной ногой, колесные модули на другой ноге двигают ее назад, удерживая человека на месте.
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