В рамках ССУ «Запад-2021» создана единая система управления дежурных по ПВО сил

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне «Ашулук» заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск.