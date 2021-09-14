В рамках ССУ «Запад-2021» создана единая система управления дежурных по ПВО сил

Ранее на боевое дежурство по ПВО в новом позиционном районе на полигоне «Ашулук» заступили боевые расчеты зенитной ракетной системы С-400, зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С», а также расчеты радиолокационных станций радиотехнических войск.
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