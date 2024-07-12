На западе Москвы уже 37 новостроек переданы под заселение по реновации — Собянин

В округе возводят социальную инфраструктуру Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале, что на западе столицы в программу реновации включено 548 домов, где проживают около 104 тысяч человек.
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