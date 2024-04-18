В России коммерческим компаниям с 1 мая запретят проводить экзамен по русскому для мигрантов

В каждом регионе за проведение экзамена будет отвечать местный университетМинистр науки и высшего образования России Валерий Фальков дал ряд поручений по усилению контроля за качеством проведения экзамена по русскому языку для иностранцев.
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