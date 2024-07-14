Как высокие температуры влияют на запас хода электромобилей Максим МорозовВ то время как жители Северного полушария сталкиваются с наступлением сильной жары, эксперты по батареям из компании Recurrent провели исследование, чтобы выяснить, как высокие температуры воздействуют на автономность электромобилей.