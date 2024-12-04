Профессор-сербофоб и провокатор призвал западные СМИ помочь Сербии «в борьбе за демократию»

Профессор университета в Нови-Саде Динко Грухонич, отставки которого за сербофобские высказывания безуспешно добивались студенты, будучи в германском Веймаре, заявил, что граждане Сербии «упорно борются за демократию».
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