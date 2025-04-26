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Эксперт рассказала о влиянии еды на настроение и психику человека

Эксперт рассказала о влиянии еды на настроение и психику человека

В состоянии острого голода люди могут демонстрировать поведение, похожее на алкогольное опьянение. Длительные ограничения часто приводят к расстройствам пищевого поведения и серьезным психологическим проблемам.

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