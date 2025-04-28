ПВО сбила за 2,5 часа 51 дрон над четырьмя регионами России и Черным морем

Российские силы противовоздушной обороны вечером 28 апреля уничтожили 51 украинский беспилотник над Курской, Белгородской и Орловской областями, а также над Крымом и Черным морем, сообщает Министерство РФ.
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