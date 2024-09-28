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Обучаем полезным навыкам

Обучаем полезным навыкам

Обучаем полезным навыкамВ рамках Всероссийской акции "Помоги первым" сотрудники Бахчисарайского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» провели мастер-классы по оказанию первой помощи для ребят из «Долинненской СОШ им.

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