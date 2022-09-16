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Депутата Заксобрания НСО Сидоренко отправили под домашний арест. Он признал свою вину

Депутата Заксобрания НСО Сидоренко отправили под домашний арест. Он признал свою вину

Сегодня, 16 сентября, суд Центрального района Новосибирска отправил депутата регионального парламента и генерального директора ГК "Энергомонтаж" Ивана Сидоренко под домашний арест, тогда как следователь подавал ходатайство о заключении его в СИЗО.

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