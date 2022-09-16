Депутата Заксобрания НСО Сидоренко отправили под домашний арест. Он признал свою вину

Сегодня, 16 сентября, суд Центрального района Новосибирска отправил депутата регионального парламента и генерального директора ГК "Энергомонтаж" Ивана Сидоренко под домашний арест, тогда как следователь подавал ходатайство о заключении его в СИЗО.