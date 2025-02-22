С паршивой овцы – хоть титана кусок

Global Look Press/Ukraine Presidency/Keystone Press Agency Администрация президента США Дональда Трампа передала Киеву измененный проект соглашения о минеральных ресурсах после того, как Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение, пишет Axios.
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