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Петербургский дневник

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Дмитрий Маликов подшутил над возрастом Томаса Андерсона, увидев его за кулисами

Дмитрий Маликов подшутил над возрастом Томаса Андерсона, увидев его за кулисами

Артисты встретились за кулисами в Казахстане Известный российский певец Дмитрий Маликов опубликовал фотографию в соцсетях с 61-летним немецким музыкантом, экс-солистом группы Modern Talking, Томасом Андерсом.

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