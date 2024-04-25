Дмитрий Маликов подшутил над возрастом Томаса Андерсона, увидев его за кулисами

Артисты встретились за кулисами в Казахстане Известный российский певец Дмитрий Маликов опубликовал фотографию в соцсетях с 61-летним немецким музыкантом, экс-солистом группы Modern Talking, Томасом Андерсом.
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