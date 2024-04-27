В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

Галина

Найти куда сбежал и без суда и следствия - как говорил Сталин: РАССТРЕЛЯТЬ!!!! А так же всех членов банды в Ростове и Таганроге, а так же по всей РОССИИ!!!!! Проверить всех прибывших с хохляндии.... Особенно молодых мужского рода за последние два года......