Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Иван Ребров
    Весь интернет закрыть. Всех подписать на газету "Правда" 🤔Без репрессий Рос...
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В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

В России появилась банда нациков которые средь бела дня зигуют на Красной площади Главарь - беженец с российским паспортом

Интересная жизнь с Vera Star Удивительные вещи происходят в Ростовской области. В Таганроге открыто действует нацистская группировка, которая открыто зигует на Красной площади, занимается вымогательством, мошенничеством, торговлей фальшивыми документами, промышляет наркоторговлей, калечит людей и при этом абсолютно не скрывает свои подвиги, а напротив, снимает всё на телефон и выкладывает в интернет.

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Комментарии
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Так будет
у нас военное время?! РАССТРЕЛЯТЬ, пидора и всю его банду
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18 час.
Татьяна Кибишева
То то и оно, что не военное!! ...
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16 час.
Галина
Найти куда сбежал и без суда и следствия - как говорил Сталин: РАССТРЕЛЯТЬ!!!! А так же всех членов банды в Ростове и Таганроге, а так же по всей РОССИИ!!!!! Проверить всех прибывших  с хохляндии.... Особенно молодых мужского рода за последние два года......
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16 час.

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