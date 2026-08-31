Психологическую лабораторию запустят в Удмуртии с нового учебного года

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии с началом нового учебного года запустят психологическую лабораторию для помощи молодёжи.
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