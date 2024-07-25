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Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

Конфликт СК и Госдумы по вопросу мигрантов набирает обороты! Кто и почему лоббирует интересы иностранных специалистов?

ДМИТРИЙ  МАТВЕЕВ На днях в Госдуме отклонили от рассмотрения предложенные главной СК А. Бастрыкиным перечень поправок, призванных существенно ужесточить вопрос регулирования права пребывания и получение российского гражданства "иностранными специалистами".

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Комментарии
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Samarium
Эти люди, ввозящие всех этих в страну- враги российского  народа .....Нам в России не нужны толпы праздно шатающихся без дела по улицам наших городов  &quot;специалистов&quot; непонятно какого профиля,  совершающие различные преступления....
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