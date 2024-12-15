⚡️Что известно о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе «Информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе поступила сегодня утром.
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⚡️Что известно о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе «Информация о танкере, терпящем бедствие в Керченском проливе поступила сегодня утром.