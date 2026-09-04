Соратники Фридриха Мерца обсуждают его возможную отставку после региональных выборов

В Германии соратники канцлера Фридриха Мерца ведут непубличные обсуждения о возможной отставке Мерца после региональных выборов, которые пройдут в нескольких землях страны в сентябре 2027 года.
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