Диалоги о власти: идеология государства как вера и компас

Виктор ЛАМЕЙКИН. Многие годы, после отказа от идеологии построения коммунизма и гибели СССР, в обществе доминирует, прямо скажем, навязанное либеральной частью политической элиты мнение о том, что в истинно демократическом правовом государстве нет необходимости в обязательной идеологии как системе взглядов и представлений о настоящем и будущем России.