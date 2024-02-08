Диалоги о власти: идеология государства как вера и компас

Виктор ЛАМЕЙКИН. Многие годы, после отказа от идеологии построения коммунизма и гибели СССР, в обществе доминирует, прямо скажем, навязанное либеральной частью политической элиты мнение о том, что в истинно демократическом правовом государстве нет необходимости в обязательной идеологии как системе взглядов и представлений о настоящем и будущем России.
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