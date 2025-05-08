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Глава МИД Венесуэлы: Каракас продолжает работать над присоединением к БРИКС

Глава МИД Венесуэлы: Каракас продолжает работать над присоединением к БРИКС

Global Look Press/Maksim Konstantinov Венесуэльская сторона сотрудничает со всеми членами БРИКС. Каракас ощущает себя частью механизма и будет продолжать работать над формальным присоединением к объединению, заявил "Известиям" глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

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