Глава МАГАТЭ Гросси осудил угрозы ГУР Украины персоналу Запорожской АЭС

Руководитель Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси выразил неприемлемость угроз в адрес сотрудников Запорожской атомной электростанции, подчеркнув, что такие действия противоречат принципам безопасности агентства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии