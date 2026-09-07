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Минпромторг России ждет роста онлайн-торговли в 2026 году на 18-20%

Минпромторг России ждет роста онлайн-торговли в 2026 году на 18-20%

Объем онлайн-торговли в России в текущем году, возможно, вырастет на 18-20%. Об этом в интервью ТАСС заявил статс-секретарь — заместитель главы Минпромторга России Роман Чекушов.

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