Для наших предков-славян баня была не просто местом для гигиенических процедур. Это было сакральное пространство, своего рода «портал» между миром живых и миром потусторонним.
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На камни плещут Только Горячую воду , иначе камни потрескаются