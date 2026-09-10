Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

22 929 подписчиков

Банник

Банник

Для наших предков-славян баня была не просто местом для гигиенических процедур. Это было сакральное пространство, своего рода «портал» между миром живых и миром потусторонним.

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