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Сергей Светлаков ответил на слухи о тяжелой болезни и лечении в Карелии

Сергей Светлаков ответил на слухи о тяжелой болезни и лечении в Карелии

Сергей Светлаков после долгого молчания решил прокомментировать слухи, разлетевшиеся по Сети. Шоумен категорически опроверг сообщения о резком ухудшении здоровья, тяжелом истощении и каком-либо серьезном лечении под наблюдением узких специалистов.

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