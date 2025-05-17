Госсекретарь США встретится с посланником папы римского по Украине

Госсекретарь США Марко Рубио запланировал встречу с посланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи на фоне заявлений Ватикана о намерении предостапвить площадку для переговоров между Москвой и Киевом.
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