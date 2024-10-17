Роспотребнадзор изъял 118 тысяч упаковок БАДов с регистрацией в Армении

Роспотребнадзор изъял 118 тысяч единиц БАДов в России, зарегистрированных в Армении.Роспотребнадзор изъял из оборота порядка 118 тысяч упаковок биологических активных добавок, БАДов, которые зарегистрированы в Армении и имеют в своем составе симетикон и мелатонин.