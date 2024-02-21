Екатерина Боброва: «Такое впечатление, что Кондратюк вошел приблизительно в олимпийскую форму – ему интересно, у него блестит глаз, есть уверенность»

17 февраля фигурист занял второе место на Спартакиаде в Магнитогорске. «Я смотрела не в прямом эфире, но когда посмотрела, он закончил, я просто взяла телефон и написала Марку, что сейчас стала смотреть: «Просто браво».
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