Беседа Путина и Трампа вызвала ярость в ЕС: против России введут новые санкции

БЕРЛИН, 20 мая, ФедералПресс. Страны ЕС условились усилить санкции в отношении России после телефонного разговора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
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