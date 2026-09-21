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Рязанские новости

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Малков сообщил, что «Единая Россия» побеждает в Рязанской области

Малков сообщил, что «Единая Россия» побеждает в Рязанской области

Губернатор Павел Малков сообщил, что по предварительным итогам выборов в Государственную Думу уверенно побеждает партия «Единая Россия».

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