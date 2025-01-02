Самолет выкатился за пределы ВПП в Норильске

На борту самолета находилось 79 пассажиров.фото: t.me/zstprocСамолет Airbus А321 авиакомпании «Сибирь» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Норильска, сообщает 2 января пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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