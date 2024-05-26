20+ современных причесок для женщин старше 60 лет для создания трендового образа

Найти свою идеальную прическу может быть непросто в любом возрасте, с годами становится еще сложнее. Мы считаем, что для женщин старше 60 лет ключом к красивым волосам является выбор того, что соответствует их особенностям, и добавление в стиль некоторых трендовых элементов.