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Убийство или гуманизм? Свердловский депутат сравнил усыпление собак со смертной казнью человека

Убийство или гуманизм? Свердловский депутат сравнил усыпление собак со смертной казнью человека

Народный избранник считает, что пора вводить крупные штрафы для тех, кто выбрасывает животных на улицу.

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