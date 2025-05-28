Путин сжигает "золотой мост" Трампа: Терпение США на исходе. Всё пошло не по плану

Источник: Путин почти сжёг "золотой мост" Трампа для восстановления отношений.Газета Politico со ссылкой на одного из неназванных американских чиновников пишет, что Россия подошла к опасной черте, из-за чего может наступить разрыв отношений с США.
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