Команда Караганды стала победителем областной спартакиады "Арай-2024"

В Балхаше завершилась XVII Областная спартакиада «Арай-2024». Первое место завоевали спортсмены из Караганды, на втором – балхашцы, третье у сборной Темиртау, передает пресс-центр Акимата Карагандинской области.
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