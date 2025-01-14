Мэр Кишинева потребовал возбудить уголовное дело после повышения тарифа на газ

Мэр Кишинёва Ион Чебан сообщил, что представители его партии «Движение национальной альтернативы» (MAN) повторно обратились в прокуратуру Молдавии, чтобы добиться возбуждения уголовного дела по факту причинения вреда гражданам и госбюджету из-за повышения тарифа на газ.