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Народная медицина: когда бабушкины рецепты могут сыграть злую шутку

Вы когда-нибудь пробовали лечиться травами, компрессами или другими «бабушкиными» методами? Кажется, что это безопасно и даже полезно — ведь всё натуральное! Но эксперты предупреждают: не всё так просто.

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