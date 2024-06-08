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Военные новости ★ спецоперация

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В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой

В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершилась В США потратили 5 лет на оценку разработки высокоточных боеприпасов большой дальности для вертолётов, но работа всё ещё не завершиласьАрмия США потратила около пяти лет на оценку того, как будет выглядеть высокоточный боеприпас большой дальности, запускаемый с вертолета, пишет американское издание Defense News.

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