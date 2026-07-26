«Вот как всё повернулось…» Алексей Попов – о календаре Ф1 на вторую половину сезона

«Вот как всё повернулось…» Алексей Попов – о календаре Ф1 на вторую половину сезонаLAT Images / MercedesРоссийский комментатор Формулы 1 Алексей Попов поделился мнением о ситуации с календарём на вторую половину сезона-2026.