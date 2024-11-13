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ОСТАНКИНСКИЕ ВЕДОМОСТИ

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Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Наталья Сергунина: В Москве проведут серию экскурсий для молодежи

Подготовлено семь форматов прогулок Пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики сообщила жителям Москвы, что в ноябре и декабре в столице состоится ряд интерактивных экскурсий для молодежи.

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