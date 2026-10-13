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Регионы России

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Microsoft завершила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro

Microsoft завершила поддержку Windows 11 24H2 Home и Pro

Windows 11 24H2 была выпущена в октябре 2024 года. Срок поддержки для редакций Home и Pro составляет около двух лет.

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