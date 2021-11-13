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Гранату бросили в азербайджанский пост в окрестностях Шуши

Неизвестный бросил гранату в азербайджанский пост в окрестностях города Шуша. По данным информагентства Trend, мужчина бросил гранату РГД-5 в сторону азербайджанских военных, дежуривших на посту у села Дашалты в окрестностях города Шуша в Карабахе.

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