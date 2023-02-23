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Протокол с "Газпромом" закрепил цену на газ, исходя из условий 2022 года, заявили в Минске

МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Глава Минэнерго Белоруссии Виктор Каранкевич сообщил, что правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.

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