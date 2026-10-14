Обвиняемый по делу о взрыве «Северных Потоков» отказался от дачи показаний в суде. При этом говорил он на русском языке.
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