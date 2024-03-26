Экс-советник Арестович* проболтался и признался, что теракт в «Крокусе» организовал именно Киев

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович*, скорее всего намеренно «проговорился» именно Украина организовала теракт в «Крокус сити холле», а что, он лицо неофициальное и может нести все, что душе угодно.
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