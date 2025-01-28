НАША ЛОСИНКА
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НАША ЛОСИНКА

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Студенты колледжа из Лосинки познакомились с работой транспортной полиции

В рамках проведения ежегодной Всероссийской акции профилактической направленности «Студенческий десант», приуроченной ко Дню Российского студенчества, сотрудники ЛУ МВД России на станции Москва-Ярославская для студентов Московского колледжа архитектуры и градостроительства в Лосиноостровском районе организовали встречу.

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