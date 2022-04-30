В Пермском крае участковый уполномоченный полиции награжден медалью «За содружество во имя спасения»

Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов вручил старшему участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту Алексею Петрову медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».
Начальник Главного управления МЧС России по Пермскому краю полковник внутренней службы Александр Урусов вручил старшему участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту Алексею Петрову медаль МЧС России «За содружество во имя спасения».
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