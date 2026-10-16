⚽️ Поддержи команду! «Да бей ты в девятку!», «Что за прессинг?», «В ворота попадать начнём?». Это привычные реплики с трибун любого стадиона, но когда ты на поле — значение имеет каждая деталь.
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