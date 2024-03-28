Зеленский призвал увеличить расходы на разведку

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем видеообращении призвал Министерство финансов увеличить расходы на Службу внешней разведки, чтобы повысить ее эффективность, – сообщают украинские СМИ.
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